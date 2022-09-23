Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР) обязались уважать территориальную целостность всех государств. Об этом говорится в сообщении для прессы по итогам министерской встречи стран БРИКС на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое опубликовано в пятницу на сайте МИД Индии.

«Министры обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов», — говорится в распространенном заявлении.

Главы МИД подтвердили свою «приверженность коллективным усилиям по мирному урегулированию споров политико-дипломатическими средствами и признали роль Совета Безопасности ООН как несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности», говорится в документе.

Министры также подчеркнули необходимость воздерживаться от любых принудительных мер, не основанных на международном праве и Уставе ООН.

«Министры выразили озабоченность в связи с усилившимися и непрекращающимися конфликтами во многих частях мира», — говорится в заявлении глав МИД.

Главы МИД подтвердили в документе необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права и предоставления помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости.

Руководители внешнеполитических ведомств в ходе встречи в очередной раз проговорили свои национальные позиции относительно ситуации в Украине.