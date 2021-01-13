Главы МИД Пакистана, Азербайджана и Турции сегодня проведут трехстороннюю встречу

Главы МИД Пакистана, Азербайджана и Турции проведут трехстороннюю встречу 13 января в Исламабаде, сообщает МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Пакистан.

Об этом глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева написала в Twitter.

«В рамках визита состоится вторая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Пакистана и Турции, а также двусторонние встречи с официальными лицами Пакистана», — отметила Лейла Абдуллаева.

Первая встреча глав МИД состоялась в Баку в ноябре 2017 года.

Стороны обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, включая новые и возникающие угрозы для регионального мира и безопасности, рассмотрят вызовы, с которыми приходится сталкиваться из-за пандемии COVID-19, вопросы изменения климата, а также меры для достижения целей экономического развития.

Министры иностранных дел также изучат возможности углубления трехстороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю и инвестиции, науку и технологии, образование и культурное сотрудничество.