Министры иностранных дел и главы оборонных ведомств России и Франции проведут двустороннюю встречу на полях международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября, в рамках которой пройдут дискуссии о работе Минской группы ОБСЕ по урегулированию кризиса между Арменией и Азербайджаном.
Об этом, как передает Спутник Армения, сообщила пресс-служба французского дипломатического ведомства.
Кроме того, стороны обсудят тему скорейшего возобновления переговоров с Ираном по выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающихся его ядерной программы. Среди других тем — вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке, в Афганистане и Индо-Тихоокеанском регионе.
«В кулуарах Международной конференции по Ливии Министр по делам Европы и иностранных дел [Жан-Ив Ле Дриан] и министр вооруженных сил Франции [Флоранс Парли] примут своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в Париже 12 ноября в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.
Министры обсудят вопросы стратегической стабильности и безопасности в Европе, а также политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, «особенно в связи с ситуацией на Украине и в сахельско-сахарской полосе, и Франция выразит свою озабоченность действиями России».