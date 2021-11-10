Министры иностранных дел и главы оборонных ведомств России и Франции проведут двустороннюю встречу на полях международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября, в рамках которой пройдут дискуссии о работе Минской группы ОБСЕ по урегулированию кризиса между Арменией и Азербайджаном.

Об этом, как передает Спутник Армения, сообщила пресс-служба французского дипломатического ведомства.