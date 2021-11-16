Главы МИД Германии и Франции выступили с совместным заявлением после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в понедельник, 15 ноября.

В заявлении подчеркивается, что Германия и Франция твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

«На фоне возобновившихся опасений по поводу передвижения российских войск и материальных средств вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своих военных действиях. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь ужасные последствия», — заявили министры.

При этом Украину призвали «сохранять рассудительность» и отметили, что весной 2021 года Украина внесла значительный вклад в деэскалацию ситуации, несмотря на агрессивную российскую риторику.

Также французский и немецкий министры подчеркнули озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на Донбассе. Украину просят продолжать полное выполнение минских договоренностей и сохранять приверженность нормандским переговорам. (korrespondent.net)