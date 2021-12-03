Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, министры с удовлетворением отметили высокий уровень отношений между двумя странами.

Стороны обсудили повестку сотрудничества между нашими странами в различных сферах.

Они подчеркнули важность продолжения сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о последней ситуации в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном в связи с выполнением трехсторонних заявлений, работах по восстановлению и реконструкции, осуществляемых на освобожденных территориях. Министр Владимир Макей выразил готовность участвовать в реконструкции.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня и представляющим взаимный интерес.