Министры иностранных дел «Ассоциированного трио» подтвердили приверженность к сотрудничеству с Европейским союзом. Об этом заявили в четверг главы МИД Грузии, Молдовы и Украины на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Стороны, в частности, обсудили вопросы предстоящего в декабре саммита «Восточное партнерство». «Мы будем работать вместе с другими странами «Восточного партнерства», а также с Европейским союзом, чтобы сделать предстоящий саммит «Восточного партнерства» следующим шагом на пути к более сильному и эффективному сотрудничеству [с ЕС]», — сказал глава дипведомства Грузии Давид Залкалиани.

Проект «Восточное партнерство» был учрежден по инициативе Европейского союза в мае 2009 года. Его цель — интеграция ЕС с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Украина, Грузия и Молдова, объявив целью своей внешней политики вступление в ЕС, 27 июня 2014 года подписали соглашения об ассоциации с Европейским союзом. (ТАСС)