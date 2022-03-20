Министры иностранных дел и обороны стран Европейского союза встретятся в начале недели с тем, чтобы обсудить различные вопросы, в частности ситуацию в Украине и «Стратегический компас».

Заседание Совета Евросоюза по иностранным делам пройдет 21 марта в Брюсселе. В первой части встречи выступят министры иностранных дел стран ЕС. Также состоятся заседания с совместным участием министров иностранных дел и обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратится к участникам заседания в режиме видеоконференции. Также состоится обмен мнениями с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

В части заседания совета, посвященной Украине, министры обороны ЕС обсудят военные нужды Украины.

В ЕС сообщили, что 27 февраля было принято решение о предоставлении Украине помощи в размере 500 млн евро, однако нужды Киева уже превысили эту цифру.

Ожидается, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам также обсудят предложение Верховного представителя ЕС по международным отношениям и политике безопасности Жозепа Борреля о дополнительных 500 млн евро помощи для Украины.

Однако итоговое решение по дополнительным 500 млн евро военной помощи не будет принято на предстоящем заседании в понедельник, поскольку Германия не может одобрить такое решение без решения парламента. Профильный комитет парламента ФРГ в свою очередь не примет решение по этому вопросу раньше следующей недели. (Агентство Анадолу)