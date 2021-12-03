Главу основной оппозиционной партии — Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу не пустили в Институт статистики Турции (TUIK/Turkstat).

Эта организация предоставляет официальные статистические данные, на которые ориентируются госструктуры.

Кылычдароглу ранее уже посещал ключевые организации, к примеру Центральный Банк республики и встречался с его главой. Сообщается, что руководство Turkstat’а не стало назначать приём для оппозиционного политика и тогда Кылычдароглу решил поехать лично. По его словам, согласно уставу организации к ним можно попасть, приехав в центральный офис, что он и сделал. Но его не пустили и большое количество журналистов и телеканалов смогли запечатлеть как оппозиционера не пустили даже за ворота.

По словам Кылычдароглу, руководство Turkstat’а показало, что «они служат не государству, а дворцу».

Добавим, что согласно Turkstat официальная годовая инфляция достигла 21,31%, по словам оппозиционного политика, эти цифры не внушают доверие. Это он и хотел прояснить в беседе с руководством института. (МК-Турция).