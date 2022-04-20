Жизнь Джулиана Ассанжа находится в руках премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, объявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон, передает Star. По его словам, решение суда Лондона о его экстрадиции в США фактически является смертным приговором.

«Этот приговор эквивалентен смертной казни. Теперь жизнь Джулиана находится в руках Прити Патель (главы МВД Великобритании) и Бориса Джонсона (британского премьер-министра). Они должны убедиться, что поступают правильно. У них есть возможность остановить это нападение на свободу прессы», — отметил Храфнссон.

Ассанж является основателем WikiLeaks, он получил особую известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вашингтон не первый год настаивает на его экстрадиции из Великобритании, где вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за публикацию секретный информации.