Главный раввин Украины Моше Реувен Асман записал специальное видеообращение к российским евреям, мобилизованным в армию РФ, с призывом сдаваться в плен.

«Российская армия убивает здесь стариков, женщин и детей, а также мужчин, мирных людей, которые взяли оружие, чтобы защитить свой дом, свою семью, свою родину. Наша святая Тора запрещает еврею участвовать в военных преступлениях, убивать и быть убитым», – напомнил раввин.

Он сообщил, что встречался с руководством украинского координационного штаба по военнопленным, которое подтвердило, что Украина гарантирует попавшим в плен все права, записанные в Женевской конвенции. Также между еврейской общиной Украины и штабом заключена договоренность, согласно которой военнопленным-евреям будет предоставлена возможность соблюдать в плену заповеди иудаизма.

Раввин Асман призвал российских евреев, подлежащих мобилизации, еще до отправки на фронт позвонить по телефонам проекта «Хочу жить», помогающего россиянам, желающим сдаться в плен в Украине. (newsru.co.il)