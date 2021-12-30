Главный американский инфекционист Энтони Фаучи не исключил, что нынешний рост заражений коронавирусом в США, вызванный новым штаммом «омикрон», достигнет пика к концу января 2022 года.

«Трудно сказать (когда вспышка достигнет пика — ред.). Это произошло довольно быстро в ЮАР. Число случаев выросло почти вертикально и очень быстро пошло в другом направлении. Могу представить, учитывая размер нашей страны и разнообразие (показателей — ред.) вакцинации по сравнению с отсутствием прививки, что (вспышка -ред.) продлится более пары недель, возможно, до конца января, я бы сказал», — заявил Фаучи в интервью телеканалу CNBC.