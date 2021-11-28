Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что при определенных обстоятельствах стране может угрожать новая волна коронавируса, передает РИА Новости.
Он призвал вакцинировать миллионы американцев, которые еще не привились от коронавируса, а также ускорить ревакцинацию тех, у кого со временем снизился иммунитет к инфекции.
Фаучи также предположил, что действующие вакцины могут оказаться эффективными против нового «омикрон»-штамма, а вызываемая им болезнь у привитых будет протекать в легкой форме.