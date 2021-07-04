Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что индийская разновидность коронавируса (штамм «дельта»), может вызывать более тяжелое заболевание, чем другие варианты COVID-19. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NBC News.

По его словам, данная версия вируса, «очевидно, является более заразной».

«Она легче передается от человека человеку», — сказал Фаучи.

Как указал специалист, согласно научным данным, с которыми ознакомились американские ученые, «дельта-штамм», «по всей видимости, является более смертоносным», так как «вызывает более тяжелое заболевание, что приводит к госпитализации, а в некоторых случаях к смерти».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что мир проходит через очень опасную стадию пандемии из-за новых штаммов коронавирусной инфекции. (Газета.Ру)