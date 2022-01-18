Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заразился коронавирусом, что подтвердил положительный результат теста, сообщил его пресс-секретарь, сообщает Голос Америки.

Это произошло через несколько дней после того, как он контактировал с президентом Джо Байденом.

Милли, который присутствовал на похоронах генерала Реймонда Одиерно 12 января вместе с Байденом, ежедневно сдавал тесты, которые давали отрицательный результат до воскресного положительного теста, говорится в сообщении.

После положительного теста он изолировался и работает удаленно.

«У него очень незначительные симптомы, и он может исполнять свои обязанности, находясь в удаленном месте, – сообщил пресс-секретарь Дейв Батлер. – Он вакцинировался от COVID-19 и получил бустерную дозу».

В сообщении отмечается, что тесты всех других членов Объединенного комитета начальников штабов, за исключением одного, оказались отрицательными.

Положительным оказался тест коменданта Корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера, подтвердил пресс-секретарь корпуса.