Журналисты из разных стран мира, входящие в Международную сеть проверки фактов (The International Fact-Checking Network), обратились к главе видеосервиса YouTube Сьюзен Войжицки. В тексте, опубликованном на сайте Poynter, они призвали удалять видео с конспирологическими теориями о коронавирусе.

«Каждый день мы видим, что YouTube является одним из основных каналов дезинформации через онлайн во всем мире. Это вызывает серьезную обеспокоенность у нашего глобального сообщества по проверке фактов», — говорится в обращении.

Репортеры посоветовали Войжицки бороться с подобным контентом не только путем зачистки подобных видео, но и наложением на ролики опровержений заявлений авторов внутри видео. По мнению обратившихся с главе YouTube, подобные меры повысят эффективность борьбы с дезинформацией.

Журналисты посчитали, что пока сотрудники YouTube не предпринимают достаточно усилий «для решения этой проблемы». По их мнению, YouTube, наоборот, помогает использовать платформу для манипулирования пользователями.

В пример репортеры привели видеоролики на греческом и арабском языках с призывом бойкотировать вакцинацию или лечить COVID-19 нетрадиционными лечебными средствами. По их словам, также сервис активно используются для ложных утверждений о политиках и социальных вопросах в разных странах.