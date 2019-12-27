Главе Конституционного суда Армении предъявлено обвинение

В пятницу, 27 декабря, в здание Конституционного суда Армении пришли следователи Особой следственной службы для получения показаний главы суда Грайра Товмасяна. Он отказался от дачи показаний, с него взяли подписку о невыезде. Речь идет о деле, по которому проходит крестник Товмасяна, обвиняемый в препятствовании приватизации нотариусами двух помещений в центре Еревана. На тот момент Товмасян занимал должность министра юстиции. Он пробыл на этом посту с декабря 2010 по апрель 2014 года. По версии следствия, в результате действий крестника при поддержке Товмасяна государству и нотариусам был нанесен крупный материальный ущерб.

После общения со следователями 27 декабря Грайр Товмасян сообщил журналистам, собравшимся у здания суда, что обвинение в превышении должностных полномочий «ничего не значит и не может ничего изменить в его жизни». Он заявил, что на Конституционный суд оказывается давление. Зконодательное предложение судьям КС досрочно уйти в отставку и получать повышенную пенсию, подписанное накануне президентом Армении, Товмасян назвал «политической взяткой».

«Если власти полагают, что судей можно подкупить такой пенсией, то они их плохо знают, — заявил Товмасян. — Никто из нас не собирается никому дарить независимость судебной системы в стране».

Парламент Армении еще в начале октября принял решение лишить Товмасяна полномочий председателя КС и обратился с соответствующим письмом в этот суд, однако судьи отказались принять в обращение эту инициативу. Тогда парламент принял пакет законов, согласно которому судьи КС могут досрочно уйти на пенсию. (DW)