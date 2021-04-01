Глава ВОЗ попросил мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцин от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус повторно призвал мировое сообщество выделить для 20 нуждающихся стран 10 млн вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.

Гебрейесус на брифинге в Женеве в четверг, 1 апреля, признал, что предыдущий призыв о помощи не увенчался успехом.

«На прошлой неделе я обратился со срочной просьбой к странам, у которых есть вакцины против COVID-19, включенные в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного использования, немедленно поделиться 10 млн доз с COVAX», — заявил глава ВОЗ.

COVAX — это международный механизм обеспечения вакцинами, через который, например, получали вакцины от AstraZeneca Индонезия и Киргизия. Однако последняя отказалась от поставок после сообщений о тромбозах после вакцинации. В COVAX участвуют 190 стран мира.

«Призыв был услышан, однако мы все еще не получили обещаний в отношении упомянутых доз», — подвел итог Гебрейесус.