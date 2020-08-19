Глава ВОЗ назвал Грузию примером в борьбе с коронавирусом и гепатитом С

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал Грузию примером не только в борьбе с коронавирусом, но и с гепатитом С. Об этом, как передает «Новости-Грузия«, сообщает Общественное телевидение.

С главой ВОЗ встретился постоянный представитель Грузии в Женеве Александр Майсурадзе. На встрече были отмечены успехи Грузии в направлении всеобщего здравоохранения и выполнения рамочной конвенции организации по борьбе против табака.

Было рассмотрено положение в плане распространения коронавируса в Грузии и те социальные, экономические меры, которые были предприняты правительством для заботы о здоровье граждан и сохранения экономического роста.

«Тедрос Гебрейесус положительно оценил существующее положение в Грузии в плане распространения пандемии и отметил, что страна в регионе является примером не только в борьбе с COVID-19, но в плане внедрения программы всеобщего здравоохранения, борьбы с гепатитом С и выполнения обязанностей рамочной конвенции по борьбе против табака», — заявляют в МИД Грузии.

Общее число инфицированных в Грузии с начала эпидемии в феврале до этого времени составляет 1 361. От COVID-19 в Грузии вылечились 1 098 человек. Скончались 17.

Грузия в прошлом году впервые получила статус образцовой страны, которая успешно выполнила государственную программу борьбы с гепатитом С. Программа бесплатного лечения гепатита С началась в Грузии в 2016 году. В рамках этой программы было оформлено 10-летнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами, в частности, препаратом «Совальди».

Согласно данным за 2015 год, почти 8% жителей Грузии были носителями гепатита С, в лечении нуждались 150 тысяч человек. К настоящему времени госпрограмма охватила около 40% жителей страны, в 98% случаев пациентам удалось победить гепатит С.