Глава представительства ЕС: Азербайджан добился большого успеха

«Правительство Азербайджана добилось большого успеха, быстро начав вакцинацию».

Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Он отметил, что в дальнейшем после доставки других вакцин появится возможность выбора: «Мы выражаем признательность всем, кто внес вклад в вакцинацию – Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и другим странам, поддержавшим механизм COVAX. Я призываю всех обратиться в связи с вакцинацией в подходящий момент, так как вакцинация — это самый лучший метод борьбы с коронавирусом».