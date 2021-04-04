Глава представительства ЕС: Азербайджан добился большого успеха

«Правительство Азербайджана добилось большого успеха, быстро начав вакцинацию».
Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
Он отметил, что в дальнейшем после доставки других вакцин появится возможность выбора: «Мы выражаем признательность всем, кто внес вклад в вакцинацию – Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и другим странам, поддержавшим механизм COVAX. Я призываю всех обратиться в связи с вакцинацией в подходящий момент, так как вакцинация — это самый лучший метод борьбы с коронавирусом».