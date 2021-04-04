Глава представительства ЕС: Азербайджан добился большого успеха

«Правительство Азербайджана добилось большого успеха, быстро начав вакцинацию».

Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Он отметил, что в дальнейшем после доставки других вакцин появится возможность выбора: «Мы выражаем признательность всем, кто внес вклад в вакцинацию – Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и другим странам, поддержавшим механизм COVAX. Я призываю всех обратиться в связи с вакцинацией в подходящий момент, так как вакцинация — это самый лучший метод борьбы с коронавирусом».

| 2021-04-04T11:51:39+04:00 4 апреля 2021, 12:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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