США и Литва будут продолжать работать вместе, чтобы укрепить вооруженные силы этой прибалтийской страны, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, принимая министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

В заявлении Остин назвал Литву «маяком демократии» в регионе, в том числе благодаря размещению у себя представителей российской и белорусской оппозиции.

«Сегодня США вновь солидарны с Литвой, и мы будем продолжать работать вместе для укрепления вооруженных сил Литвы. Поэтому мне особенно приятно, что мы подпишем взаимное соглашение об оборонных закупках между нашими странами, чтобы улучшить условия для приобретения оборонных средств и повысить взаимодействие между нашими вооруженными силами», — отметил Остин в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

Кроме того, глава оборонного ведомства США перечислил «вызовы», с которыми сталкивается Литва: «использование мигрантов» в Белоруссии против Литвы и ее соседей, «гибридная кампания» со стороны России, а также усиливающееся «давление» на Литву со стороны Китая. Остин заявил, что Литва не сталкивается с этими «вызовами» в одиночку.(РИА Новости)