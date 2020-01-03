Глава Пентагона считает, что против США в Ираке готовятся новые атаки

США считают, что поддерживаемые Ираном группировки готовят новые атаки против американских сил в Ираке. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер, сообщает ТАСС.

«Есть некоторые показатели того, что они [Иран и поддерживаемые им силы] могут планировать новые атаки, — цитирует Эспера агентство Reuters. — Если это произойдет, мы будем реагировать. Если мы получим сообщения об атаках или другие сведения, то предпримем превентивные меры для защиты вооруженных сил и граждан США». «Игра изменилась, и мы готовы предпринять необходимое для защиты нашего персонала и интересов в регионе», — добавил он.

Как утверждал на том же брифинге глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, группировка «Катаиб Хезболлах» с октября прошлого года предпринимала действия против американского персонала. «31 ракета была разработана не для того, чтобы предупредить, а чтобы нанести ущерб и убить», — сказал он.

Эспер считает массовую акцию перед американским посольством в Багдаде спектаклем сторонников Ирана и не рекомендует пытаться прорваться на территорию диппредставительства.

«Посольство [США] расположено в комплексе общей площадью сто акров [0,334 кв. км] и строилось после [терактов в США] 11 сентября. Другими словами, это очень укрепленное сооружение, прорваться в которое крайне сложно. Неудачный день ожидает всякого, кто попытается сделать это», — приводит слова министра обороны Fox News

«Группы вооруженных людей, руководимых Ираном, устроили эти демонстрации, это шоу, чтобы получить доступ к комплексу, охраняемому силами безопасности Ирака. Они отступили. Мы готовы ко всему, что бы там ни произошло», — сказал Эспер.

Главу Пентагона попросили спрогнозировать наиболее вероятный сценарий развития событий на Ближнем Востоке в ближайшие дни. «Мы будем продолжать наращивать свое присутствие в военном плане в регионе для защиты своего личного состава, будь то американские дипломаты, гражданские лица или военнослужащие. Мы будем обеспечивать боеготовность своих сил во всем регионе, их способность отреагировать или упредить любые атаки на наши ВС», — ответил Эспер.

«Мы продолжим защищать свои интересы в регионе, продолжим поддерживать наших друзей и союзников и отстаивать такие принципы, как свобода торговли и судоходства в Ормузском проливе», — заверил министр обороны США.

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде стоят «террористы и союзники Ирана».

США, по данным издания Military Times, уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства. Эспер 31 декабря заявил, что Вашингтон в ближайшее время отправит в регион около 750 военнослужащих. 1 января американские военные применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые, как сообщает телеканал Al Arabiya, пытались поджечь крышу здания посольства.

Вечером 1 января акция протеста завершилась, все демонстранты покинули район диппредставительства США в Багдаде.