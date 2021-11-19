Глава военного ведомства США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили планы Вашингтона по оказанию помощи Киеву по наращиванию военного потенциала. Об этом пишет ТАСС.

Стороны обсудили дестабилизирующие действия России в регионе и договорились о совместных действиях для обеспечения безопасности. Глава Пентагона подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Остин призвал Резникова поддержать в реформы в области обороны и оборонной промышленности, а также пообещал помочь Украине во внедрении принципов и стандартов НАТО.