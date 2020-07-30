Глава OMV призвал ответить на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил о необходимости «политического ответа» на угрозы со стороны США ввести санкции против против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как отметил Зеле, речь идет о том, в какой степени Европа будет отстаивать свой суверенитет и независимость, особенно в той части, которая касается вопросов энергоснабжения.
«Как европейская компания, мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — заявил глава корпорации.(РИА Новости)