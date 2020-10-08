Глава оборонного ведомства Турции прокомментировал ситуацию в зоне армяно-азербайджанского конфликта

Мир не может ждать урегулирования нагорно-карабахского конфликта еще 30 лет. Появился реальный шанс вернуть международное уважение механизмам урегулирования конфликтов.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, те, кто на протяжении десятилетий игнорировали факт армянской оккупации, сегодня призывают прекращению огня, что является показателем двуличия.

«Вместо призыва к перемирию, этим странам следует призвать Ереван к выводу войск с оккупированных земель Азербайджана», — подчеркнул турецкий министр.

Акар отметил, что позиция Анкары по ситуации на Южном Кавказе предельно ясна.

«ВС Армении должны незамедлительно покинуть оккупированные земли Азербайджана. Анкара была и будет поддерживать Азербайджан в борьбе за освобождение оккупированных земель», — подчеркнул он.