Глава Нацразведки США считает, что Китай является более сильным соперником, чем Россия

Россия не является таким же сильным соперником Соединенных Штатов, как Китай. С таким утверждением выступил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф в понедельник в эфире телеканала Fox News.

«Россия не может конкурировать так же, как Китай, с крупнейшей экономикой мира — Соединенными Штатами. Китай обладает второй по величине экономикой мира, а Россия не входит в первую десятку. У Италии, Бразилии и штата Техас экономики крупнее, чем у России», — полагает Рэтклифф.

«Какой бы опасной ни была Россия, она все равно не способна конкурировать с нами, как это делает Китай», — добавил директор Национальной разведки США, курирующий деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств. Он снова озвучил свое мнение о том, что КНР представляет собой крупнейшую угрозу господству Америки в экономике, военной области и технологиях. «Китай подготовил весьма специфический план достижения своей цели, они поняли, что информация является залогом доминирующего положения в мире», — пояснил свою мысль Рэтклифф.

Американский госсекретарь Майкл Помпео в сентябре в интервью Fox News выразил уверенность в том, что Китай представляет большую угрозу для США, чем Россия. В том же месяце министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр в эфире телеканала CNN выступил с утверждением, что Китай действует активнее России в том, что касается приписываемого этим странам влияния на американские выборы.(ТАСС)