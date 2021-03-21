Глава МВБ США обвинил Трампа в кризисе на границе с Мексикой

Одна из основных причин возникновения на границе США с Мексикой кризиса, связанного с притоком нелегальных мигрантов, заключается в частичном упразднении инфраструктуры для их временного размещения по решению предыдущей американской администрации Дональда Трампа. С таким заявлением выступил в воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

По его словам, действующая администрация президента Джо Байдена активно принимает меры в свете нарастающего притока нелегальных мигрантов в США. «Мы выполняем наш план. На это требуется время, это сложно», — отметил министр. Как он напомнил, ранее Вашингтон решил задействовать Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям для оказания содействия Министерству здравоохранения и социальных служб США в том, что касается создания новых приютов, где содержат несовершеннолетних, проникших на территорию страны без сопровождения взрослых.

«Нужно время, есть трудности, поскольку вся система была упразднена предыдущей администрацией. При администрациях демократов и республиканцев действовала эта система, ее разрушили при Трампе. Вот почему вызовы являются более серьезными, чем когда-либо ранее», — отметил он. Как пояснил Майоркас, администрация Байдена «восстанавливает надлежащую работу системы» с тем, чтобы детям нелегалов «не пришлось отправляться в опасное путешествие» в США. Майоркас пояснил, что Вашингтон взаимодействует на этом направлении с властями Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.

Как отметил министр в эфире канала ABC в воскресенье, еще одной из причин кризиса стало то, что не было «обычной, безопасной и честной передачи полномочий» от администрации Трампа Байдену.