Глава МО Британии заявил, что после инцидента в Солсбери с РФ трудно наладить отношения

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Соединенное Королевство хочет наладить отношения с российским народом, однако после инцидента в Солсбери сделать это будет нелегко. Интервью с главой британского Минобороны опубликовала в среду газета The Daily Telegraph.

В частности он утверждает, что Россия демонстрирует «тревожное» поведение на фоне недавнего увеличения активности ее кораблей и самолетов вблизи границ Великобритании. «Я думаю, что мы всегда будем призывать их улучшить отношения и следовать принципам верховенства международного права, а также сделать так, чтобы мы вернулись к хорошим взаимоотношениям», — добавил Уоллес.(ТАСС)