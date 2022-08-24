Германия должна разрешить другим странам отправить Киеву танки Leopard. С таким утверждением выступил министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном в среду интервью германскому телеканалу ARD.

«Мы благодарны за [зенитные самоходные установки] Gepard, за систему ПВО IRIS-T, за радар Cobra. Но мы знаем, что у вас есть еще и много танков Leopard. И что у наших общих партнеров в разных странах тоже есть такие. Вы могли бы разрешить им отдать эту технику нам», — сказал он. Если какая-либо страна закупила германское вооружение, то она не имеет право передавать его третьим странам без согласия Берлина.

В то же время глава Минобороны Украины призвал власти Германии одобрить поставки Киеву «настоящего оружия», включая дополнительную отправку реактивных систем залпового огня (РСЗО) Mars II. «Украина также хотела бы иметь больше настоящего оружия, такого как РСЗО Mars II», — сказал он. «Есть три единицы, однако, если бы было 12, стало бы еще лучше», — подчеркнул украинский министр.