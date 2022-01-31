«Этот сценарий (отправка военных подразделений НАТО на территорию Украины. – ред.) никогда не рассматривался. В (уставе – ред.) НАТО есть статья пять – когда происходит нападение на страну-члена, остальные должны ответить. Но в этом случае Украина не страна, которая входит в НАТО. И этот сценарий – чтобы испанские войска были на Украине – вообще не ставился никогда. Думаю, что слишком драматизировали», — сказала Роблес в интервью радиостанции Onda Cero.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине нет.