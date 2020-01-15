Глава МИД Южной Кореи обсудила с Помпео КНДР и Ближний Восток

Также состоялись двусторонние переговоры Кан Гён Хвы с Тосимицу Мотеги. Кан Гён Хва напомнила о позиции южнокорейского правительства, что экспортные ограничения Японии в отношении Южной Кореи должны быть полностью сняты. Стороны договорились продолжать диалог по всем проблемным вопросам.

Ранее сообщалось, что Республика Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Министерство обороны РК заявило в понедельник, что правительство рассматривает «все возможные варианты», но решение пока не принято. Как отмечают южнокорейские СМИ, в связи с конфликтом США и Ирана и напряженностью в регионе правительство Южной Кореи может пересмотреть свои планы.