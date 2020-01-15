Глава МИД Южной Кореи обсудила с Помпео КНДР и Ближний Восток

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва обсудила с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Республики Корея.
Переговоры состоялись в Сан-Франциско 14 января.
«Министр и госсекретарь поделились оценкой ситуации с проблемой (денуклеаризации – ред.) Корейского полуострова, мнениями о межкорейских отношениях, возобновлении диалога США и Северной Кореи, сохранении движущей силы в процессе диалога о денуклеаризациии, основываясь на непоколебимом сотрудничестве США и Южной Кореи. Также стороны выразили обеспокоенность ситуацией с недавним повышением напряженности на Ближнем Востоке и договорились прикладывать усилия вместе с международным сообществом для непрерывного восстановления в регионе мира и стабильности», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.