Глава МИД Южной Кореи обсудила с Помпео КНДР и Ближний Восток

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва обсудила с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Республики Корея.
Переговоры состоялись в Сан-Франциско 14 января.
«Министр и госсекретарь поделились оценкой ситуации с проблемой (денуклеаризации – ред.) Корейского полуострова, мнениями о межкорейских отношениях, возобновлении диалога США и Северной Кореи, сохранении движущей силы в процессе диалога о денуклеаризациии, основываясь на непоколебимом сотрудничестве США и Южной Кореи. Также стороны выразили обеспокоенность ситуацией с недавним повышением напряженности на Ближнем Востоке и договорились прикладывать усилия вместе с международным сообществом для непрерывного восстановления в регионе мира и стабильности», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.
| 2020-01-15T08:04:44+00:00 15 января 2020, 10:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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