Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощницей государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом стало известно в понедельник, 13 декабря.

Донфрид находится сейчас в Киеве с рабочим визитом.

«Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом «Никаких решений по Украине без Украины», который отметил Дмитрий Кулеба», — сообщили на сайте МИД Украины.

США подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к «дальнейшему сдерживанию» России. (iz.ru)