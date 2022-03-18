Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал два варианта окончания развязанной Россией войны.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

Он напомнил, что у любой войны есть два финала. Первый — это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Именно такой навязывали Киеву россияне. Второй — это сделка, поиск и фиксация взаимоприемлемых решений.

«Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки является реалистичным», — подчеркнул Кулеба.

По его словам, украинская дипломатия работает над тем, чтобы эта сделка была максимально выгодна для Киева.

Ранее Кулеба заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным «хоть сегодня», его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам.