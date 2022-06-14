Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел беседу по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

«В ходе телефонных переговоров, которые состоялись 14 июня, обсуждались вопросы, связанные с расширением НАТО», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция по-прежнему отрицательно относится к планам вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

До этого газета Ilta-Sanomat писала, что власти Финляндии отказались выполнять одно из условий Анкары для вступления в НАТО, а именно — экстрадировать в Турцию лица, которых считают в республике участниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена или Рабочей партии Курдистана (РПК) (обе организации признаны в Турции террористическими).