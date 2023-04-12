Глава МИД Сирии Фейсал Микдад прибыл в Саудовскую Аравию впервые после разрыва дипломатических отношений, сообщает «Саудовское агентство печати».

Микдад прибыл в Джидду — экономическую «столицу» Саудовской Аравии и крупнейший город поблизости от священной для мусульман Мекки. Здесь часто принимают послов зарубежных государств.

Главу сирийского внешнеполитического ведомства встретил его саудовский коллега — Валид аль-Хурейджи. Это первая официальная встреча высших сирийских и саудовских дипломатов спустя 10 лет после того, как между странами были разорваны дипломатические отношения.