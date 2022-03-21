21 марта между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и генсеком Организации тюркских государств (ОТГ) Багдадом Амреевым состоялась телефонная беседа, сообщили в МИД.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве Азербайджана с ОТГ, в том числе об исполнении решений VIII саммита организации.

Темой беседы были вопросы сотрудничества ОТГ с международными организациями, в частности, сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества.

Стороны также обсудили предстоящие мероприятия организации.