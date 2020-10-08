Глава МИД Польши считает, что остановить реализацию «Северного потока — 2» еще возможно

Власти Польши считают, что на данном этапе строительства газопровода «Северный поток — 2» проект еще можно его остановить. Об этом заявил в четверг в эфире Польского радио глава МИД республики Збигнев Рау.

По его словам, в Германии «началась запоздалая дискуссия об обоснованности проекта «Северный поток — 2». «Наконец-то начали звучать рациональные, рассудительные комментарии по этому вопросу. Позиция Польши изначально была однозначной: это строительство, с одной страны, разделяет европейские страны, а с другой стороны, ставит нашу часть Европы в экономическую зависимость от России», — утверждает польский министр.

Отвечая на вопрос, можно ли сейчас остановить строительство газопровода, Рау сказал: «Конечно, это возможно, потому что проект не закончен».

Касаясь возможности взыскания штрафов, которые польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) решило наложить на «Газпром» и сотрудничающие с ним по проекту «Северный поток — 2» пять европейских компаний, Рау отметил, что получение средств зависит от решительного настроя. «Нужно обратить внимание на огромную доказательную базу», — указал он.(ТАСС)