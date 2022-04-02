Министр иностранных дел Джейхун Байрамов прокомментировал предстоящую 6 апреля в Брюсселе встречу главы Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Глава МИД заявил журналистам, что встреча 6 апреля — это очередная возможность:

«Азербайджан всегда открыт для переговоров. Считаем, что встреча 6 апреля – это очередная возможность. Азербайджанская сторона уже открыто заявляла о своей позиции. Посмотрим, как Армения отнесется, насколько они готовы предпринимать шаги по нормализации отношений», отметил Д. Байрамов.

«Я не могу сказать, что у нас есть какие то специфические ожидания от таких встреч», — добавил он. «Я могу только еще раз обозначить позицию Азербайджана – после того, как 30-летней оккупации азербайджанских земель был положен конец и после подписания трехстороннего заявления президент Азербайджана неоднократно заявлял о готовности по нормализации отношений с Арменией, и выдвинул предложение начать переговоры по подписанию мирного договора. Почти год с армянской стороны не было реального ответа по этому вопросу».