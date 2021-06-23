Ливийские власти добились прогресса в вопросе вывода иностранных наемников из Ливии, и он может начаться в ближайшие дни. Об этом сообщила в среду на итоговой пресс-конференции по завершении второй Берлинской конференции по Ливии ливийский министр иностранных дел и международного сотрудничества Наджла Мангуш.

«Мы добились прогресса в этом вопросе, мы надеемся, что в ближайшие дни наемники с обеих сторон (выступавшие на стороне противоборствующих лагерей на западе и востоке Ливии) могут быть выведены», — сказала она. — Это будет воодушевляющей мерой и позволит достичь доверия с обеими сторонами, за этим последуют другие шаги».

По словам министра, первостепенной задачей для Ливии на данном этапе является проведение свободных и справедливых выборов в конце декабря, «а для этого важна стабильность». «Нам необходимо решить два вопроса — объединить военный истеблишмент и вывести из страны наемников и иностранные войска, которые наносят вред не только Ливии, но и всему региону», — подчеркнула она.