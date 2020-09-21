Глава МИД Литвы заявил о «прискорбном» отсутствии консенсуса в ЕС по санкциям против Минска

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью DW заявил о «прискорбном» отсутствии единства в Европейском Союзе по вопросу введения санкций в отношении властей Беларуси. После заседания Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 21 сентября, он выразил надежду на решение проблемы, возникшей в связи с подготовленным «черным списком».

Линкявичюс подчеркнул, что санкции важны, но урегулировать конфликт в Беларуси после президентских выборов одним этим решением невозможно. Необходимо и поддержать белорусский народ, в частности гражданское общество и свободные СМИ, уверен он. «Следует сказать, что мы не ждем согласования санкций. Мы также изучаем, как можно поддержать белорусский народ и как гарантировать, что эта поддержка и эти средства дошли до тех, кто в них нуждается — гражданское общество, свободные СМИ», — указал глава литовского МИДа.

Ранее в тот же день ЕС в очередной раз не смог принять решение о введении санкций против властей Беларуси. По данным AFP, участникам заседания не удалось достичь договоренности из-за позиции Кипра, который требует одновременного введения штрафных мер против Турции за разведку ею месторождений газа в спорной восточной части Средиземного моря. Перед заседанием Совета ЕС с министрами иностранных дел встретилась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас призвал внести в черный список президента Беларуси Александра Лукашенко и отметил, что «за минувшие недели ситуация не улучшилась», а «насилие, которое Лукашенко применяет в отношении мирных демонстрантов, абсолютно неприемлемо». (DW)