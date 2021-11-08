Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил с призывом ввести в связи с миграционным кризисом, провоцируемым, по его оценке, Минском, новые санкции против Беларуси, в том числе внести в санкционный список белорусские аэропорты. Об этом он заявил в телефонном разговоре с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем, сообщила в понедельник пресс-служба литовского МИД.

«Эскалация ситуации на границе Польши является еще одним доказательством того, что белорусский режим переходит к более активным атакам и провокационным действиям, — приводятся в сообщении его слова. — Европа должна незамедлительно реагировать ужесточением санкций, они должны быть объявлены в отношении аэропортов Беларуси».

Через них, как утверждают в Вильнюсе, проходит трафик нелегальной миграции, осуществляемый авиарейсами из Ирана, Турции, других стран. «Все мировые авиакомпании должны осознать, что их полеты в Беларусь являются сотрудничеством с преступным режимом», — заявил Ландсбергис.