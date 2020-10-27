Глава МИД Канады назвал выпады Эрдогана в адрес Макрона неприемлемыми

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада выражает солидарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону и назвал выпады турецкого лидера Тайипа Эрдогана в его адрес неприемлемыми. Соответствующее сообщение руководитель канадской дипломатии разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

«Мы солидарны с нашими французскими друзьями. Последние комментарии Турции о Франции являются совершенно неприемлемыми», — написал он. Шампань также заявил, что стороны должны вновь начать вести дипломатический разговор.

Президент Турции выступил 24 октября с утверждением о том, что Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Таким образом турецкий лидер отреагировал на высказывания лидера Франции в связи с терактом в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 16 октября 18-летний исламист на почве религиозной вражды убил школьного учителя. После случившегося Макрон предупредил, что власти Франции «развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций».(ТАСС)

| 2020-10-27T11:16:29+04:00 27 октября 2020, 12:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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