Глава израильского МИД Эли Коэн заявил об увольнении генерального консула страны в Нью-Йорке Асафа Замира, который ранее заявил о намерении уйти в отставку в знак протеста против судебной реформы в Израиле.

Об этом передает # со ссылкой на ТАСС.

«Асаф Замир объявил о своей отставке в Twitter, но хотел оставаться на этой должности в течение неопределенного времени. Я решил уволить его незамедлительно», — написал Коэн на своей странице в Twitter.

«Дипломат, занимающий одну из политических сторон, не может представлять Государство Израиль ни дня. Удачи в дальнейшем», — добавил министр.