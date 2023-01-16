Президент РФ Владимир Путин и другие руководители страны должны предстать перед международным трибуналом за развязывание агрессивной войны против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, пишет Politico.

Глава немецкой дипломатии отметила, что привлечь российское руководство к ответственности в рамках МУС не представляется возможным, поскольку Россия не признает юрисдикцию этого суда, а Совет Безопасности ООН не сможет наделить МУС такими полномочиями, поскольку Россия сама же и заблокирует эту резолюцию своим правом вето.

Чтобы обойти это препятствие Бербок предлагает странам-партнерам совместными усилиями создать «специальный трибунал», который будет рассматривать именно преступление российской агрессии против Украины и сможет судить российское руководство.

При этом глава немецкого МИДа предлагает «выводить юрисдикцию» спецтрибунала из украинского уголовного права. В то же время прокуроры и судьи, задействованные в работе трибунала, по мнению Бербок, должны представлять разные страны, а сам трибунал должен базироваться за пределами Украины. Это позволит избежать «впечатления пристрастности».

«Путин теперь должен знать, что его агрессия не останется без последствий», – подчеркнула Бербок. (УНИАН)