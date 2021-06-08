Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна может еще сильнее сократить импорт нефти из России.

Такое решение может быть принято по мере перехода Финляндии к «зеленой энергетике». По словам главы ведомства, правительство намерено способствовать внедрению низкоуглеродных решений в энергетике, то есть сокращению объема выбрасываемых парниковых газов и используемых невозобновляемых ресурсов.

Так, Финляндия планирует стать углеродно-нейтральной к 2035 году, что сократит потребление нефти и скажется на импорте из России.

В настоящее время доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%. Три четверти импорта формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России.

При этом Хаависто отметил, что «зеленый переход» откроет новые перспективы сотрудничества Хельсинки и Москвы.

«Финляндия весьма заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики», — сказал министр в интервью РБК.