Глава МИД Египта Самех Шукри прибыл в понедельник с официальным визитом в Сирию — первым за последнее десятилетие. Об этом сообщил пресс-секретарь египетского внешнеполитического ведомства Ахмед Абу Зейд на своей странице в Twitter.

Согласно заявлению, «глава МИД Сирии Фейсал Микдад встретил Шукри по прибытии…стороны в настоящее время проводят переговоры».

В этот же день запланирован визит главы МИД Египта в Турцию. Как ранее сообщило египетское внешнеполитическое ведомство, Шукри намерен выразить «солидарность Египта с двумя странами и братскими народами в связи с произошедшим 6 февраля землетрясением, которое привело к большим потерям». «Ожидается, что министр иностранных дел на своих встречах в Сирии и Турции подтвердит готовность Египта оказывать помощь и содействие пострадавшим в охваченных бедствием районах двух стран», — сообщили в МИД.

В ходе сирийского конфликта отношения Каира и Дамаска на высоком уровне были приостановлены. Первая беседа глав государств с момента избрания президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в 2014 году состоялась 7 февраля этого года, сразу после стихийного бедствия.