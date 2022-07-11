Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра, передает ТАСС, ссылаясь на авторскую статью политика.

«Мы сталкиваемся с серьезнейшими вызовами у себя дома на фоне глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся и с серьезнейшими вызовами за рубежом, исходящими от агрессивной России и все более решительного Китая», — написала она.

Трасс добавила, что для подготовки к следующим выборам осталось менее двух лет. По ее словам, победить в них можно лишь выполнив обещания перед британским народом.

«Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения», — написала министр.