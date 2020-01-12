Глава МИД Британии допустил, что США перестанут быть мировым лидером

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью изданию Sunday Times , что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов, поскольку те могут перестать быть мировым лидером.

«Я переживаю, что США могут отойти от лидирующей позиции в мире. Это было бы плохо как для мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему исходу и надеемся на лучший», — заявил министр.

«За последний год США вывели войска из Сирии, (президент США — ред.) Дональд Трамп выступил с заявлением по Ираку, в котором заявил, что НАТО должны прийти на смену и взять на себя большую роль на Ближнем Востоке. Убежденность 2010 года, что мы всегда будем частью коалиции США, просто более не отражает то, какое положение мы будем занимать», — добавил Уоллес.

Министр указал на то, что Великобритания сильно зависит от военной поддержки США. «Мы очень зависим от американского прикрытия с воздуха, от американских средств разведки, слежения… Нам необходимо диверсифицировать наши средства», — сказал он.