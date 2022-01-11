11 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщается, стороны обменялись мнениями о ситуации с региональной безопасностью.

Байрамов рассказал о последней ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринятых Азербайджаном для реализации трехсторонних заявлений по Карабаху.

Министр проинформировал помощника госсекретаря США о провокации, совершенной Арменией в направлении Кяльбаджарского района Азербайджана, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий. Байрамов подчеркнул, что ответственность за эту провокацию лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.