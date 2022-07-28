«Мы должны использовать потенциал молодежи на различных платформах».

Как передает #, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на церемонии закрытия Молодежного саммита Движения неприсоединения в Баку.

По словам министра, на этом саммите приняли участие молодые люди с четырех континентов.

Назвав саммит историческим событием, министр сказал, что на мероприятии состоялся обмен мнениями и идеями:

«Сила молодежи бесценна. Мы ценим молодых людей, используем их потенциал».

Глава МИД отметил, что за время председательства в Движении неприсоединения Азербайджан выдвинул ряд инициатив, одной из которых стало создание Молодежной Сети:

«Эта сеть имела международный охват. Представители Молодежной Сети встречались в Белграде».

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в период своего председательства Азербайджан обеспечивал и поощрял активность и лидерство Движения неприсоединения: «Единогласным решением государств-членов наше председательство было продлено до конца 2023 года, что является показателем доверия к нам».

Министр добавил, что для глобального мира необходимы решительность, соблюдение универсальных норм: «Мы поощряем сотрудничество, работаем над тем, чтобы Бандунгские принципы стояли в основе нашей будущей деятельности».