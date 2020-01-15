Глава МИД Австрии назвал условие сохранения СВПД

 Готовность к диалогу участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является условием сохранения сделки, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
«Мирное урегулирование споров является ключевой задачей австрийской внешней политики. Запущенный механизм разрешения споров в рамках СВПД требует готовности сторон к диалогу. Это является условием сохранения соглашения и представляет для нас наивысший приоритет», — приводятся слова Шалленберга в Twitter МИД Австрии.(РИА Новости)
| 2020-01-14T22:59:19+00:00 15 января 2020, 10:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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